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В Германии предотвратили новый теракт с участием грузовика
03.01.2017 08:40

В Германии предотвратили новый теракт с участием грузовика

Мигрант из Сирии планировал совершить в Германии теракт на заминированном грузовике, сообщает РБК со ссылкой на Reuters и прокуратуру Саарбрюкена. 

Мужчину, который для этой цели пытался получить финансирование от террористической организации "Исламское государство", задержали на западе Германии.

По словам прокурора Кристофа Ребманна, с мобильного телефона задержанного в декабре 2016 года был совершен звонок лицу, находящемуся в Сирии. Подозреваемый просил превести ему € 180 тыс. для приобретения автомобилей, которые он планировал заминировать и направить в толпу.

По информации СМИ, 38-летнего подозреваемого, чье имя не называется, задержали  30 декабря 2016 года, а уже 31 декабря его взяли под стражу.

В прокуратуре сообщили, что мужчина уже признался в установлении контактов с ИГИЛ, однако отверг обвинения в планировании атаки. По его словам, деньги он просил для оказания помощи своей семье в Сирии.​

Как сообщал MIGnews.com.uа, подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелили в Милане. 

Теги материала: Германия, теракт, прокуратура, авто
Новости СМИ2
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