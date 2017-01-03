В Германии предотвратили новый теракт с участием грузовика

MIGnews.com.ua

Мигрант из Сирии планировал совершить в Германии теракт на заминированном грузовике, сообщает РБК со ссылкой на Reuters и прокуратуру Саарбрюкена.

Мужчину, который для этой цели пытался получить финансирование от террористической организации "Исламское государство", задержали на западе Германии.

По словам прокурора Кристофа Ребманна, с мобильного телефона задержанного в декабре 2016 года был совершен звонок лицу, находящемуся в Сирии. Подозреваемый просил превести ему € 180 тыс. для приобретения автомобилей, которые он планировал заминировать и направить в толпу.

По информации СМИ, 38-летнего подозреваемого, чье имя не называется, задержали 30 декабря 2016 года, а уже 31 декабря его взяли под стражу.

В прокуратуре сообщили, что мужчина уже признался в установлении контактов с ИГИЛ, однако отверг обвинения в планировании атаки. По его словам, деньги он просил для оказания помощи своей семье в Сирии.​

Как сообщал MIGnews.com.uа, подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелили в Милане.