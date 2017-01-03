Штаб АТО: Вблизи Марьики погибли двое украинских военных

В понедельник, 2 января, в зоне проведения АТО погибло двое украинских военнослужащих, при этом еще двое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-центр АТО на официальной странице в Facebook.
Украинские военные погибли в связи с неосторожным обращением с оружием. По данным штаба АТО, трагический инцидент произошел в одной из военных частей неподалеку Марьинки.
На данный момент правоохранители проводят следствие и выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска не прекращали огонь и 32 раза обстреляли позиции украинских военных по всем направлениям.
Народный депутат Украины Надежда Савченко предложила в первую очередь вернуть под украинский контроль Донбасс, а только потом Крым.