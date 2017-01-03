Мужчина, которого подозревают в нападении на стамбульский клуб, снял себя на видео

MIGnews.com.ua

Предполагаемый террорист, который устроил стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, сам себя снял на видео, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Судя по кадрам, мужчина с суровым выражением лица сам себя снимал на площади Таксим возле клуба Reina.

Видео было обнародовано турецкими СМИ уже после того, как полиция арестовала 12 человек.

Справка: Клуб Reina является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 2 января турецкие СМИ опубликовали фотографию подозреваемого, которую удалось получить после анализа в лаборатории видео с камер наблюдения.

Ответственность за теракт, в результате которого были застрелены 39 человек, взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство"