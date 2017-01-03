Штаб АТО: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

MIGnews.com.ua

За сутки 2 января 2017 года российско-оккупационные войска не прекращали огонь и 32 раза обстреляли позиции украинских военных на всех направлениях, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, Широкино обстреляли из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП. Из 82-миллиметровых минометов накрыли Широкино и Водяное. По Павлополю, Широкино, Марьинке, Гнутово и Лебединскому боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Гнутово работал снайпер, из противотанковых ракетных комплексов оккупанты стреляли возле Талаковки.

Новозвановка, Лобачево и Станица Луганская на Луганском направлении были обстреляны незаконными вооруженными формированиями из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 января в результате боевых действий в зоне АТО были ранены четверо военнослужащих ВСУ, однако погибших нет.