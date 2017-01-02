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Во Львовской области сожгли музей-крыивку УПА
02.01.2017 21:13

Во Львовской области сожгли музей-крыивку УПА  Фоторепортаж

В ночь с первого на второе января, в Львовской области сожгли музей "Криївка підпільної типографії УПА". Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Стоит отметить, что сами работники музея, который находится в Басовке, не сомневаются в том, что это поджег.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министр иностранных дел Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75 лет от создания УПА. Также Ващиковский заявил, что, если Украина устроит масштабные торжества по случаю юбилея УПА, примирение между Польшей и Украиной станет невозможным. 

Напомним, на улицы крупнейших городов Украины 1 января вышли тысячи людей по случаю 108-й годовщины со дня рождения краевого проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Теги материала: УПА, музей, поджег, землянка, пожар, ФОТО
Новости СМИ2
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