Во Львовской области сожгли музей-крыивку УПА

MIGnews.com.ua

В ночь с первого на второе января, в Львовской области сожгли музей "Криївка підпільної типографії УПА". Об этом сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Стоит отметить, что сами работники музея, который находится в Басовке, не сомневаются в том, что это поджег.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министр иностранных дел Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75 лет от создания УПА. Также Ващиковский заявил, что, если Украина устроит масштабные торжества по случаю юбилея УПА, примирение между Польшей и Украиной станет невозможным.