Густой смог окутал Китай: объявлен предпоследний уровень опасности

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 декабря, вся центральная и северная часть Китая была окутана густым смогом.

Об этом информирует The Guardian .

"Властям пришлось отложить десятки рейсов и закрыть магистрали, школы и заводы", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием Муниципальное бюро по охране окружающей среды Пекина объявило "оранжевый" уровень опасности загрязнения воздуха еще в течение трех дней.

Стоит отметить, что "оранжевый" является третьим уровнем опасности и предшествует "красному" в четырехуровневой системе предупреждения Китая.

Напомним, в воскресенье, 1 января, 25 городов в Китае объявили "красные сигналы" тревоги из-за смога, в связи с чем, были закрыты заводы, школы и строительные площадки. Также из-за плохой видимости было отменено более 300 рейсов с северного города Тяньцзинь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 23 северных городах Китая из-за резкого ухудшения качества воздуха объявлен самый высокий уровень тревоги - "красный".