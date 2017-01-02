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Густой смог окутал Китай: объявлен предпоследний уровень опасности
02.01.2017 20:38

Густой смог окутал Китай: объявлен предпоследний уровень опасности  Фоторепортаж

В понедельник, 2 декабря, вся центральная и северная часть Китая была окутана густым смогом.

Об этом информирует The Guardian.

"Властям пришлось отложить десятки рейсов и закрыть магистрали, школы и заводы", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием Муниципальное бюро по охране окружающей среды Пекина объявило "оранжевый" уровень опасности загрязнения воздуха еще в течение трех дней.

Стоит отметить, что "оранжевый" является третьим уровнем опасности и предшествует "красному" в четырехуровневой системе предупреждения Китая.

Напомним, в воскресенье, 1 января, 25 городов в Китае объявили "красные сигналы" тревоги из-за смога, в связи с чем, были закрыты заводы, школы и строительные площадки. Также из-за плохой видимости было отменено более 300 рейсов с северного города Тяньцзинь.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в 23 северных городах Китая из-за резкого ухудшения качества воздуха объявлен самый высокий уровень тревоги - "красный".

Напомним, в Пекине нидерландский инженер и дизайнер Даан Розегаард при поддержке правительства Китая построил семиметровую башню Smog Free Tower, которая перерабатывает атмосферные мелкодисперсные частицы в ювелирные украшения. 

Теги материала: Китай, смог, Пекин, фото
Новости СМИ2
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