Сирийскому беженцу за теракт в Германии "ИГИЛ" предлагал $180 тыс.

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в Саарбрюккене полиция Германии задержала сирийского, которого подозревают в подготовке террористического акта на Новый год. Об этом сообщило Зеркало недели .

Подозреваемого мужчину задержали ранним утром прямо в его квартире.

По данным источника, 38-летний Хасан А., прибывший в Германию в 2014 году, с помощью мессенджера Telegram общался c представителем террористической организации "Исламское государство", который пообещал ему 180 тысяч долларов за подготовку теракта в новогоднюю ночь.

Стоит отметить, что деньги были предназначены для покупки подходящего автомобиля, который потом должны были "перекрасить" полицейский автомобиль.

Теракты планировались в пяти самых больших городах Германии.

В свою очередь, задержанный уверяет, что теракт не планировал, а хотел обманным путем выманить у "ИГИЛ" деньги, чтобы финансово помочь родственникам в Сирии.

Полиция в квартире сирийца не нашла оружия или взрывчатки.