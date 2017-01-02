Сирийскому беженцу за теракт в Германии "ИГИЛ" предлагал $180 тыс.

В субботу, 31 декабря, в Саарбрюккене полиция Германии задержала сирийского, которого подозревают в подготовке террористического акта на Новый год. Об этом сообщило Зеркало недели.
Подозреваемого мужчину задержали ранним утром прямо в его квартире.
По данным источника, 38-летний Хасан А., прибывший в Германию в 2014 году, с помощью мессенджера Telegram общался c представителем террористической организации "Исламское государство", который пообещал ему 180 тысяч долларов за подготовку теракта в новогоднюю ночь.
Стоит отметить, что деньги были предназначены для покупки подходящего автомобиля, который потом должны были "перекрасить" полицейский автомобиль.
Теракты планировались в пяти самых больших городах Германии.
В свою очередь, задержанный уверяет, что теракт не планировал, а хотел обманным путем выманить у "ИГИЛ" деньги, чтобы финансово помочь родственникам в Сирии.
Полиция в квартире сирийца не нашла оружия или взрывчатки.
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