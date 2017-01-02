В Житомирской области полицейская "Нива" попала в ДТП

В воскресенье, 1 января, в Житомирской области сотрудник полиции за рулем служебной "Нивы" стал причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции.
По данным источника, полицейская машина столкнулась при встречном разъезде с ВАЗ-2109, в котором находились два местных жителя.
В результате столкновения водитель и пассажирка "девятки" получили телесные повреждения и их госпитализировали.
Чтобы оценить действия своего коллеги, полиция начала расследование.
Кроме этого, начато уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения).
Как сообщал MIGnews.com.uа, запуск дорожной патрульной службы на территории всей Украины планируется уже через полгода, а окончательное формирование нового патруля завершиться в конце 2017 года.