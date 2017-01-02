В Житомирской области полицейская "Нива" попала в ДТП

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, в Житомирской области сотрудник полиции за рулем служебной "Нивы" стал причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции.

По данным источника, полицейская машина столкнулась при встречном разъезде с ВАЗ-2109, в котором находились два местных жителя.

В результате столкновения водитель и пассажирка "девятки" получили телесные повреждения и их госпитализировали.

Чтобы оценить действия своего коллеги, полиция начала расследование.

Кроме этого, начато уголовное производство по статье 286 (нарушение правил дорожного движения).