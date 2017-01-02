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Жуткое ДТП в Таиланде: среди 25 жертв - двое детей
02.01.2017 19:15

Жуткое ДТП в Таиланде: среди 25 жертв - двое детей  Фоторепортаж

Переполненный пассажирами пикап столкнулся с микроавтобусом в Таиланде.

Об этом информирует InfoblazeSEA на своей странице в Twitter.

Сообщается, что оба транспортных средства после столкновения мгновенно загорелись. В результате аварии погибли 25 человек, среди которых, двое детей. Выжить удалось лишь двум пассажирам страшной трагедии, передает RTE.

Стоит отметить, что по предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Истинную причину аварии устанавливает следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, из-за пьяного водителя, скрывавшегося с места ДТП, в Харькове погиб 8-месячный ребенок, еще три человека госпитализированы.

Автомобиль Toyota Prado под управлением мужчины 1980-го года рождения, двигался по Салтовскому шоссе со стороны окружной дороги в направлении проспекта Юбилейного. Он совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения ребенок погиб на месте, пассажир и водитель автомобиля Ваз-2102 были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Теги материала: ДТП, Таиланд, микроавтобус, жертвы, дети, столкновение, фото
Новости СМИ2
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