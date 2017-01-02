Штаб АТО: На позиции украинских бойцов было совершено 21 огневую атаку

MIGnews.com.ua

По состоянию на понедельник, 2 января, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования совершили 21 огневую атаку, обстреляв позиции украинских сил. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сводке дня, больше всего обстрелов пришлось на мариупольское направление.

"Из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-мм минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел снайпер. По Талаковке бойовики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли с.Новозвановка Попаснянского района и с.Лобачево Станично-Луганского района.

Стоит отметить, что на донецком направлении также не было тихо. Там боевики обстреляли пгт Пивничное Торецкого горсовета, пгт Зайцево Бахмутского района и Авдеевка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за прошедшие сутки, 1 января, в зоне АТО были ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате боевых действий, однако погибших нет.

Незаконные вооруженные формирования применяли минометы на участке Павлополь-Широкино, там они выпустили как минимум 70 мин. Почти весь день боевики вели огонь из легкого вооружения. До рассвета боевики по одному разу обстреляли Марьинку и Новотроицкое. На южных рубежах сохраняется беспокойная обстановка, но их надежно охраняют.