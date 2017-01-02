Полиция конфисковала огромный арсенал самодельного оружия у пенсионера под Одессой

MIGnews.com.ua

Сотрудники полиции Одесской области обнаружили и изъяли целый арсенал самодельного оружия в ходе обыска домовладения 66-летнего жителя одного из сел Арцизского района. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в первый день нового года правоохранители конфисковали одиннадцать самодельных устройств для стрельбы, 10 девятимиллиметровых патронов к ним, самодельный нож и деревянную биту.

Оружие направлено на экспертизу. Владелец арсенала от каких-либо объяснений по изъятому у него оружию отказался.

В отношении 66-летнего мужчины будут избраны соответствующие меры пресечения. Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. В данное время проверки продолжаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, полиция в Одесской области опубликовала фото мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь. Фотография опубликована на сайте ГУ НП в Одесской области.

Известно, что мужчина без постоянного места проживания и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до момента ее убийства.