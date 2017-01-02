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В Бразилии произошел тюремный бунт: около 60 человек погибли
02.01.2017 18:13

В Бразилии произошел тюремный бунт: около 60 человек погибли

В понедельник, 2 января, в тюрьме бразильского города Манаус произошел бунт заключенных, в результате которого были убиты по меньшей мере 60 человек. Отмечается, что число жертв может существенно увеличится после оценки масштаба инцидента.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности.

"По меньшей мере 60 человек были убиты во время кровавого тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки", - говорится в сообщении.

В Сети уже появились видео кровавого бунта, произошедшего в бразильской тюрьме, расположенной в городе Манаус. На кадрах роликов запечатлены горы фрагментов тел, а также убитые люди.

Глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтеш заявил, что могут быть обнаружены новые жертвы, когда власть получит более четкое представление о масштабах противостояния между конкурирующими тюремными группировками.

Также сообщается, что беспорядки устроили две враждующие между собой группировки заключенных.

Согласно последним данным, устроившие бунт сдали оружие. Отмечается также, что во время беспорядков сбежали несколько заключенных, однако эта информация пока не нашла официального подтверждения.

Международные правозащитные организации резко критикуют Бразилию за ее тюремную систему, отмечая, что переполненность тюрем является нормой, а смертельные беспорядки происходят регулярно. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь с 31 декабря на 1 января, в Бразилии мужчина убил бывшую жену, 8-летнего сына и еще 11 человек. 

По данным источника, стрелок ворвался на новогоднюю вечеринку, имея при себе насколько единиц огнестрельного оружия, которым позже воспользовался.

Теги материала: Бразилия, тюремное заключение, заключенные, бунт, расстрел, смерти, жертвы, джунгли, тюрьма
Новости СМИ2
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