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Во Львове вооруженный мужчина устроил погром в супермаркете
02.01.2017 17:13

Во Львове вооруженный мужчина устроил погром в супермаркете  Фоторепортаж

В понедельник, 2 января, около 11:00 во Львове неадекватный мужчина в супермаркете с ножом угрожал посетителям и разбил несколько витрин.

Об этом сообщает пресс-центр львовской патрульной полиции.

Согласно информации, неизвестный мужчина в супермаркете, который находится на улице Сиховской, устроил шум и угрожал ножом окружающим. Также отмечается, что когда патрульные приехали на место происшествия – мужчина убежал.

Инспекторы осмотрели территорию и обнаружили злоумышленника в еще одном супермаркете неподалеку. Он разбил несколько стеклянных витрин.

Патрульные задержали неадекватного правонарушителя и нашли у него два кухонных ножа. Задержанный вел себя неадекватно, поэтому на место происшествия кроме следователей вызвали медиков из психиатрической больницы. Следователи квалифицировали дело по ст. 296 УК (хулиганство).

Стоит отметить, что медики забрали мужчину в психиатрическую больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на улицы крупнейших городов Украины 1 января вышли тысячи людей по случаю 108-й годовщины со дня рождения краевого проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Традиционный ритуал чтения памяти Бандеры - факельное шествие, однако кроме этого в украинских городах проходили и другие перформансы.

Теги материала: полиция, Львов, разгром, супермаркет, витрина, нож, угроза, задержание, магазин, фото
Новости СМИ2
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