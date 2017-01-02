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Российского офицера найдено мертвым в гостинице Еревана
02.01.2017 16:41

Российского офицера найдено мертвым в гостинице Еревана

Российский военнослужащий майор Виктор Емельяненко найден мертвым в гостинице Еревана "Дружба".

Об этом сообщает Медуза.

"Причиной смерти 45-летнего заместителя начальника штаба одной из воинских частей, расположенных на военной базе в Армении, могла стать сердечная недостаточность", - предположили в пресс-службе Южного военного округа.

Стоит отметить, что по предварительным данным, следов насилия на теле Емельяненко обнаружено не было.

"Российское командование вместе с полицией Армении занимается расследованием случившегося", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики на Донбассе устроили перестрелку в результате которой погиб российский военный.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, в турецком городе Анкара произошло вооруженное нападение на посла Российской Федерации Андрея Карлова, в результате чего он получил серьезные ранения от которых скончался.

Теги материала: Ереван, смерть, майор, Россия, гостиница
Новости СМИ2
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