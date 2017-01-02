Российского офицера найдено мертвым в гостинице Еревана

MIGnews.com.ua

Российский военнослужащий майор Виктор Емельяненко найден мертвым в гостинице Еревана "Дружба".

Об этом сообщает Медуза .

"Причиной смерти 45-летнего заместителя начальника штаба одной из воинских частей, расположенных на военной базе в Армении, могла стать сердечная недостаточность", - предположили в пресс-службе Южного военного округа.

Стоит отметить, что по предварительным данным, следов насилия на теле Емельяненко обнаружено не было.

"Российское командование вместе с полицией Армении занимается расследованием случившегося", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики на Донбассе устроили перестрелку в результате которой погиб российский военный .