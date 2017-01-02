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Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу
02.01.2017 16:32

Эксклюзив  Геращенко обвинил во лжи человека, которому нардеп Пашинский прострелил ногу  Видеорепортаж

В понедельник, 2 января, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что перед выстрелом в ногу человеку, который ударил нардепа Сергея Пашинского бутылкой по голове, народный избранник сделал предупредительный выстрел в воздух.

Об этом в комментарии телеканалу NewsOne.

"Я общался с Пашинским, с сотрудниками полиции в тот вечер. Я верю в правду и в то, как все было на самом деле... После того, как Сергея Пашинского ударил по голове человек, который сейчас находится в больнице, он был вынужден применить для самозащиты оружие. Но стрелял он при этом не на поражение, а в ногу. После этого он оказал первую помощь... обеспечил также все необходимое для доставки пострадавшего в больницу", - рассказал Геращенко.

На замечание ведущего NewsOne о том, что потерпевший Вячеслав Химикус высказывает свою версию произошедшего, утверждая, что Пашинский стрелял без причины и предупреждения, Геращенко назвал подобные заявления ложью.

"Вячеслав Химикус просто лжет. По той причине, что правда известна: есть показания свидетеля - того человека, у которого сломалась машина. Он рассказал нам ту же версию, которую рассказал и Пашинский", - добавил советник главы МВД.

Для получения результатов следствия, утверждает Геращенко, стоит подождать несколько месяцев: "Следствие забрали из полиции в ГПУ. В связи с тем, что Пашинский является народным депутатом, то я думаю, что полное следствие займет несколько месяцев".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в субботу, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и одним из народных депутатов Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

Согласно сообщению, нардеп около 17 часов возвращался домой и проезжая по неосвещенной части дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней, он едва смог избежать столкновения.

После выстрела Пашинский предоставил раненому неотложную медицинскую помощь, вызвал скорую 38-летнему жителю Васильковского, а также наряд полиции. 

Теги материала: Украина, Пашинский, выстрел, стрельба, МВД, Антон Геращенко
Новости СМИ2
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