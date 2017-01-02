В Одессе мужчина совершил двойное убийство в новогоднюю ночь: обнародовано фото подозреваемого

MIGnews.com.ua

Полиция в Одесской области опубликовала фото мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в новогоднюю ночь. Фотография опубликована на сайте ГУ НП в Одесской области.

"Известно, что мужчина без постоянного места проживания и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до момента ее убийства", - говорится в сообщении.



Полиция обращается к гражданам: если вам известна любая информация относительно человека, изображенного на фото, и его возможного места нахождения, просим сообщить по телефонам 102 или 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области).



Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила, что местный суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери.

По словам представителя одесской прокуратуры, районный суд Овидиополя удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому данную меру пресечения.