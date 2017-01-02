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В Кременчуге жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара: есть жертвы
02.01.2017 15:56

В Кременчуге жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара: есть жертвы  Фоторепортаж

В понедельник, 2 января, в пятиэтажном жилом доме  Кременчуга в Полтавской области произошел пожар, который привел к гибели двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции на сайте.

Согласно данной информации, сотрудники спасательных служб эвакуировали всех жителей подъезда.

"В квартире на четвертом этаже во время тушения пожара обнаружено тело 92-летней женщины. По предварительным данным правоохранителей, пенсионерка покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этажом выше в собственной квартире без признаков жизни обнаружено тело 32-летнего мужчины.

Предварительная причины смерти - отравление угарным газом вследствие пожара.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате взрыва, который произошел в столице Ирака городе Багдад, погибли как минимум 32 человека, еще 61 человек ранен. 

Взрыв прогремел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из самых многолюдных площадей.

В интернете появился ролик взрыва, который произошел в районе Багдада Мадинат-эс-Садр, где живут в основном шииты. В результате взрыва погибли 35 человек, еще 61 человек получил ранения. 

Теги материала: Кременчуг, Украина, смерти, пожар, жертвы, погибшие
Новости СМИ2
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