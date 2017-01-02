Теракт в Стамбуле: полиция задержала восемь подозреваемых

MIGnews.com.ua

В Стамбуле сотрудники полиции задержали восемь человек, которые подозреваются в причастности к осуществлению теракта в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina.

Об этом информирует Daily Sabah .

Стоит отметить, что по состоянию на данный момент главный подозреваемый все еще находится на свободе. Его поиски продолжаются.

Справка: Клуб Reina является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 2 января, турецкие средства массовой информации опубликовали фотографию подозреваемого , который совершил теракт в ночном клубе Стамбула.