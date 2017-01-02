В Сомали взорвали два заминированных автомобиля: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 января, в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо погибли не менее четырех человек, передает ВВС.

Как отмечается, один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

После падения режима Сиада Барре в 1991 году республика Сомали фактически перестала существовать как единое государство.

Под контролем федерального правительства, которое признано международным сообществом, находится столица Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные районы Сомали контролируются непризнанными государственными образованиями, ряд территорий находится под контролем исламистов.

Боевики часто совершают нападения на объекты, охраняемые правительственными силами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате взрыва, который произошел в столице Ирака городе Багдад, погибли как минимум 32 человека, еще 61 человек ранен.

Взрыв прогремел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из самых многолюдных площадей.

Кроме того, в изданиях подчеркнули, что данный теракт стал вторым по масштабам в столице Ирака за последние три дня.