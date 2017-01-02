Опубликовано видео теракта в Багдаде, унесшего жизни 35 человек

MIGnews.com.ua

В интернете появился ролик взрыва, который произошел в районе Багдада Мадинат-эс-Садр, где живут в основном шииты. В результате взрыва погибли 35 человек, еще 61 человек получил ранения. Видео опубликовали на канале Natanael Ejercitado на YouTube.

На видео можно увидеть, как на перекрестке взрывается заминированный автомобиль, после этого в небо поднимается столб черного дыма.

Кроме того, стало известно, что представители террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за произошедший взрыв. Об этом сообщает Reuters .

Взрыв был осуществлен террористом-смертником.