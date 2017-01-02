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В одном из гаражей Запорожской области СБУ нашла 40 кг взрывчатки
02.01.2017 13:55

В одном из гаражей Запорожской области СБУ нашла 40 кг взрывчатки  Фоторепортаж

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины в одном из гаражей нашли 40 килограммов аммонита, украденных ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В спецслужбе рассказали, что 27 декабря осуществлялась перевозка 10 тонн аммонита на одно из предприятий в области, где его используют в производстве для взрывов. Именно в момент транспортировки злоумышленники украли 40 килограммов взрывоопасного вещества.

Правоохранители нашли все, что было украдено в одном из частных гаражей области. Также уже открыто уголовное дело по статье 262 Криминального кодекса Украины – похищение взрывных веществ.

Справка: Аммонит является разновидностью взрывных веществ, которые используются в промышленных целях. В его состав входит аммиачная селитра и тринитротолуол. При этом одна аммонитовая шашка вмещает в себе до 50% тротила.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, еще одному российскому актеру Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны. Теперь Яну Цаплину, который сыграл  боевика "ДНР" в российском фильме "Военный корреспондент", на целых пять лет запретили появляться в Украине.

Теги материала: СБУ, взрывчатка, предприятие, фото
Новости СМИ2
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