Мотузяник рассказал о потерях в зоне АТО за прошедшие сутки

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки, 1 января, в зоне АТО были ранены четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате боевых действий, однако погибших нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он добавил, что боевики 38 раз открывали огонь по позициям украинских военных, из них 26 раз - на мариупольском направлении, в основном в вечернее время.

Незаконные вооруженные формирования применяли минометы на участке Павлополь-Широкино, там они выпустили как минимум 70 мин. Почти весь день боевики вели огонь из легкого вооружения. До рассвета боевики по одному разу обстреляли Марьинку и Новотроицкое. На южных рубежах сохраняется беспокойная обстановка, но их надежно охраняют.

На донецком направлении боевики активно обстреливали позиции украинских военных на Светлодарской дуге. Уже в 23:00 31 декабря они начали обстрелы из легкого вооружения, позже - из минометов, выпустив 19 мин. Спустя небольшой отрезок времени боевики начали провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке, которые длились до двух часов ночи. После 18:00 боевики еще три раза обстреляли позиции сил АТО, каждый из обстрелов длился 25-30 минут.

На луганском направлении российско-оккупационные войска открывали огонь до рассвета, они три раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в Станице Луганской и близлежащем селе Сизое из легкого вооружения, каждый обстрел длился не дольше 15 минут.

Из 38 обстрелов 12 совершили из тяжелого вооружения, из них 11 - на мариупольском направлении и 1 - на донецком.

Также в зоне АТО зафиксировали два полета беспилотных летательных аппаратов врага.