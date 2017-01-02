Полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

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В понедельник, 2 января, турецкие средства массовой информации опубликовали фотографию подозреваемого, который совершил теракт в ночном клубе Стамбула, сообщает CNN Turk .

Данный снимок сотрудникам правоохранительных органов удалось получить после анализа в лаборатории видео с камер наблюдения.

Полиция подозревает в совершении кровавого теракта гражданина, который может являться уроженцем Кыргызстана или Узбекистана. При этом правоохранители подозревают, что преступник может быть связан с членами террористической организации "Исламское" государство. На данный момент ведется работа по розыску и задержанию злоумышленника.