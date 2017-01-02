Полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

В понедельник, 2 января, турецкие средства массовой информации опубликовали фотографию подозреваемого, который совершил теракт в ночном клубе Стамбула, сообщает CNN Turk.
Данный снимок сотрудникам правоохранительных органов удалось получить после анализа в лаборатории видео с камер наблюдения.
Полиция подозревает в совершении кровавого теракта гражданина, который может являться уроженцем Кыргызстана или Узбекистана. При этом правоохранители подозревают, что преступник может быть связан с членами террористической организации "Исламское" государство. На данный момент ведется работа по розыску и задержанию злоумышленника.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в результате, которого были застрелены 39 человек.