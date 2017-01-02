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В результате мощного взрыва в Багдаде погибли 32 человека
02.01.2017 12:45

В результате мощного взрыва в Багдаде погибли 32 человека

В результате взрыва, который произошел в столице Ирака городе Багдад, погибли как минимум 32 человека, еще 61 человек ранен. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные средства массовой информации.

Взрыв прогремел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из самых многолюдных площадей.

Согласно предварительной информации, атаку совершил террорист-смертник, который взорвал взрывное устройство в авто. На месте происшествия сразу собрались работники правоохранительных органов и машины скорой помощи.

Кроме того, в изданиях подчеркнули, что данный теракт стал вторым по масштабам в столице Ирака за последние три дня.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракты в Багдаде.

Теги материала: Ирак, Багдад, теракт, взрыв, террорист, погибшие, раненые
Новости СМИ2
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