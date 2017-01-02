В результате мощного взрыва в Багдаде погибли 32 человека

В результате взрыва, который произошел в столице Ирака городе Багдад, погибли как минимум 32 человека, еще 61 человек ранен. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные средства массовой информации.
Взрыв прогремел в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр на одной из самых многолюдных площадей.
Согласно предварительной информации, атаку совершил террорист-смертник, который взорвал взрывное устройство в авто. На месте происшествия сразу собрались работники правоохранительных органов и машины скорой помощи.
Кроме того, в изданиях подчеркнули, что данный теракт стал вторым по масштабам в столице Ирака за последние три дня.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракты в Багдаде.