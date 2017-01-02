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В Краматорске полицейскому проломили череп топором
02.01.2017 12:08

В Краматорске полицейскому проломили череп топором  Фоторепортаж

В воскресенье, 1 января, в селе Ясногорка инспектор Управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск в возрасте 24 лет был ранен, когда попытался прекратить уличную драку. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Донецкой области.

Инцидент произошел, когда полицейский, пребывая не на службе, увидел четверых неизвестных, напавших на одного мужчину. Он решил помочь и предпринял попытку прекратить драку, однако один из нападавших нанес ему удар по голове топором. Затем злоумышленники попытались скрыться с места происшествия на автомобиле.

Проезжавший по маршруту наряд патрульной полиции травмированного коллегу, после чего вызвал машину скорой помощи и погнался за преступниками. Вскоре их движение удалось заблокировать и остановить в другой части населенного пункта.

Сотрудника патрульной полиции и пострадавшего жителя Краматорска госпитализировали в травматологическое отделение. Медики диагностировали у полицейского открытый перелом черепа, а у пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время всех участников потасовки задержали и доставили в отделение полиции Краматорска. Также по данному факту открыли уголовное дело по ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США мужчина открыл стрельбу по группе людей, планировавших отмечать Новый год.

Теги материала: Краматорск, полиция, травма, драка, нападение, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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