Пострадавший от пули Пашинкого заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела

MIGnews.com.ua

Пострадавшим, в которого из пистолета стрелял народный депутат Сергей Пашинский, оказался Вячеславом Химикусом. Мужчина рассказал свою версию произошедшего неподалеку Киева, пишет ТСН .

По его словам, Пашинский, как заявлял, не сделал ни одного предупредительно выстрела в воздух, а сразу же начал целится в грудь.

Мужчина рассказал, что в ту ночь возвращался из соседнего села, где живет его мать, которую он поздравлял с наступающим новым годом. Так как Химикус немного выпил, то решил не ехать на машине, а шел пешком назад.

На узком участке дороги он наткнулся, на бус, который заглох и стоял на прямо на проезжей части. Химику решил помочь водителю оттолкать машину на обочину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал пострадавший.

Химикус утверждает, что депутат достал пистолет еще до того, как он начал с ним говорить. Кроме этого Пашинский не делал предупредительных выстрелов, а открыл огонь на поражение и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала в ногу.