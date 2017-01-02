Пострадавший от пули Пашинкого заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела

Пострадавшим, в которого из пистолета стрелял народный депутат Сергей Пашинский, оказался Вячеславом Химикусом. Мужчина рассказал свою версию произошедшего неподалеку Киева, пишет ТСН.
По его словам, Пашинский, как заявлял, не сделал ни одного предупредительно выстрела в воздух, а сразу же начал целится в грудь.
Мужчина рассказал, что в ту ночь возвращался из соседнего села, где живет его мать, которую он поздравлял с наступающим новым годом. Так как Химикус немного выпил, то решил не ехать на машине, а шел пешком назад.
На узком участке дороги он наткнулся, на бус, который заглох и стоял на прямо на проезжей части. Химику решил помочь водителю оттолкать машину на обочину.
"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал пострадавший.
Химикус утверждает, что депутат достал пистолет еще до того, как он начал с ним говорить. Кроме этого Пашинский не делал предупредительных выстрелов, а открыл огонь на поражение и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала в ногу.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем и одним из народных депутатов Сергеем Пашинским произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.