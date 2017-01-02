Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за кровавый теракт в Стамбуле

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в результате которого были застрелены 39 человек. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в понедельник, 2 января, пишет Reuters.
"Нынешняя операций была проведена в продолжение благословенных операций, которые "Исламское государство" ведет против защитников креста. В Турции героический солдат халифата поразил один из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник", - говорится в заявлении террористов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Турции подозревают в совершении кровавого теракта в ночном клубе гражданина Узбекистана или Казахстана.
Совет Безопасности ООН выступил с решительными словами осуждения террористической атаки, которая была совершена в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января.