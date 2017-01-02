Теракт в Стамбуле: у полиции появился подозреваемый

Сотрудники правоохранительных органов Турции подозревают в совершении кровавого теракта в ночном клубе гражданина Узбекистана или Кыргызстана. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.
При этом данного гражданина подозревают в связях с боевиками террористической организации "Исламское государство".
В сюжете телеканала говорится о том, что на протяжении последних дней прошлого года полицейские задержали более 60 боевиков ИГИЛ. Их всех допросили в связи со случившемся в ночном клубе. Именно на основании их слов сотрудники правоохранительных органов смогли сделать вывод, что предполагаемым исполнителем является гражданин Узбекистана или Кыргызстана.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Совет Безопасности ООН выступил с решительными словами осуждения террористической атаки, которая была совершена в одном из ночных клубов Стамбула в ночь на 1 января.