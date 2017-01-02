Среди пострадавших в теракте в Стамбуле нет ни одного украинца

MIGnews.com.ua

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Стало известно, что идентификация погибших и раненых практически завершилась, в настоящее время не удалось опознать четырех человек.

Кроме того, в департаменте отметили, что консул Украины поддерживает оперативный контакт с сотрудниками полиции Стамбула.