В США вооруженный мужчина напал на группу людей, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В городе Майами, расположенном в восточной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки, неизвестный открыл стрельбу, ранив несколько человек. Об этом сообщает BNOnews .

Мужчина ранил семь человек, один из них является подростком, которого в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Нападавший на автомобиле приблизился к группе людей, которая около одного из частных домов планировала праздновать Новый год, после чего начал стрелять.

В настоящее время причина, по которой мужчина открыл огонь, неизвестна, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.