В США вооруженный мужчина напал на группу людей, есть пострадавшие

В городе Майами, расположенном в восточной части штата Флорида в Соединенных Штатах Америки, неизвестный открыл стрельбу, ранив несколько человек. Об этом сообщает BNOnews.
Мужчина ранил семь человек, один из них является подростком, которого в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение.
Нападавший на автомобиле приблизился к группе людей, которая около одного из частных домов планировала праздновать Новый год, после чего начал стрелять.
В настоящее время причина, по которой мужчина открыл огонь, неизвестна, сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Бразилии мужчина убил свою бывшую супругу, сына в возрасте восьми лет и еще 11 человек в ночь на 1 января.