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Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 5,9
02.01.2017 09:13

Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 5,9

В воскресенье, 1 января, около северного берега острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Инцидент произошел в 125 километрах на восток от города Суригао. Эпицентр был зафиксирован в 16:12 по киевскому времени, его координаты - 9.55 градуса северной широты и 126.59 градуса восточной долготы. Кроме того, сообщается, что интенсивность в эпицентре землетрясение оценили как "разрушительное".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 31 декабря, недалеко от восточных берегов Камчатки произошло землетрясение, его магнитуда равняется пяти баллам по шкале Рихтера.

Теги материала: Филиппины, остров, землетрясение, эпицентр
Новости СМИ2
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