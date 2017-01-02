Филиппины сотрясло землетрясение магнитудой 5,9

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, около северного берега острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Инцидент произошел в 125 километрах на восток от города Суригао. Эпицентр был зафиксирован в 16:12 по киевскому времени, его координаты - 9.55 градуса северной широты и 126.59 градуса восточной долготы. Кроме того, сообщается, что интенсивность в эпицентре землетрясение оценили как "разрушительное".