ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В новогоднюю ночь в Париже сожгли 650 авто, 454 человека задержаны
02.01.2017 08:33

В новогоднюю ночь в Париже сожгли 650 авто, 454 человека задержаны

В течение новогодней ночи в столице Франции городе Париж неизвестные сожгли 650 автомобилей. Об этом сообщили представители министерства внутренних дел Франции, передает ТАСС.

В новогоднюю ночь в прошлом году количество сожженных авто составляло 602 машины. Однако за последние пять лет число подобных случаев снизилось на 20%

Также в министерстве сообщили, что обеспечением порядка на улицах городов Франции в новогодние выходные занимались как минимум 100 тысяч сотрудников полиции, пожарной службы, муниципальной полиции и членов гражданских организаций.

Кроме того, в новогоднюю ночь полицейским удалось задержать 454 человека, из них 301 человека временно поместили под стражу.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 4 декабря, автомобиль марки Range Rover Sport депутата Одесского городского совета от партии "Оппозиционный блок" Богдана Гиганова сожгли.

Теги материала: Франция, Париж, автомобиль, поджог, полиция, задержанные
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Опубликовано видео теракта в Багдаде, унесшего жизни 35 человек
Важное
Опубликовано видео теракта в Багдаде, унесшего жизни 35 человек
Полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле
Важное
Полиция опубликовала фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле  Фоторепортаж
В Краматорске полицейскому проломили череп топором
Важное
В Краматорске полицейскому проломили череп топором  Фоторепортаж
В США вооруженный мужчина напал на группу людей, есть пострадавшие
Важное
В США вооруженный мужчина напал на группу людей, есть пострадавшие
Более тысячи африканцев штурмовали границы Испании
Важное
Более тысячи африканцев штурмовали границы Испании
В Киеве произошло масштабное ДТП, три человека пострадали
Важное
В Киеве произошло масштабное ДТП, три человека пострадали  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям
Эксклюзив  Рабинович: Украинские дипломаты провалились по всем направлениям  Видеорепортаж
02.01.2017
"Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
Эксклюзив  "Приз за лучшее празднование Нового года": соцсети об инциденте со стрельбой депутата Пашинского
02.01.2017
Рабинович: В наступившем году тарифную "удавку" затянут на шее народа еще туже
Эксклюзив  Рабинович: В наступившем году тарифную "удавку" затянут на шее народа еще туже  Видеорепортаж
02.01.2017
Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2 - 8 января
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика