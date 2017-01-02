В новогоднюю ночь в Париже сожгли 650 авто, 454 человека задержаны

MIGnews.com.ua

В течение новогодней ночи в столице Франции городе Париж неизвестные сожгли 650 автомобилей. Об этом сообщили представители министерства внутренних дел Франции, передает ТАСС.

В новогоднюю ночь в прошлом году количество сожженных авто составляло 602 машины. Однако за последние пять лет число подобных случаев снизилось на 20%

Также в министерстве сообщили, что обеспечением порядка на улицах городов Франции в новогодние выходные занимались как минимум 100 тысяч сотрудников полиции, пожарной службы, муниципальной полиции и членов гражданских организаций.

Кроме того, в новогоднюю ночь полицейским удалось задержать 454 человека, из них 301 человека временно поместили под стражу.