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В Казахстане обрушился многоэтажный дом: погибли девять человек
02.01.2017 08:17

В Казахстане обрушился многоэтажный дом: погибли девять человек  Фоторепортаж

В воскресенье, 1 января, в поселке Шахан в Казахстане обвалилась часть многоэтажного дома. Об этом сообщает Tengrinews.kz, ссылаясь на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Инцидент произошел в 22:40, на место сразу выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Спасательными работами занимаются около 280 человек (полицейские, сотрудники местных исполнительных органов, медики) и 16 единиц техники, они разбирают завалы и ищут пострадавших.

В результате обвала погибли девять человек, среди них три женщины, трое мужчин и трое детей. Кроме того, сообщается, что четырех человек удалось спасти, из них двое детей.

В настоящее время причина происшествия не выяснена.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, жители обвалившегося общежития в Чернигове были выселены из гостиниц, в которые их поместило правительство города.

Теги материала: Казахстан, дом, здание, обвал, погибшие, спасатели, фото
Новости СМИ2
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