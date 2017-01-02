В Казахстане обрушился многоэтажный дом: погибли девять человек

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В воскресенье, 1 января, в поселке Шахан в Казахстане обвалилась часть многоэтажного дома. Об этом сообщает Tengrinews.kz , ссылаясь на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Руслана Иманкулова.

Инцидент произошел в 22:40, на место сразу выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Спасательными работами занимаются около 280 человек (полицейские, сотрудники местных исполнительных органов, медики) и 16 единиц техники, они разбирают завалы и ищут пострадавших.

В результате обвала погибли девять человек, среди них три женщины, трое мужчин и трое детей. Кроме того, сообщается, что четырех человек удалось спасти, из них двое детей.

В настоящее время причина происшествия не выяснена.