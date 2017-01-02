Штаб АТО: В первый день 2017 года трое украинских военных получили ранения

MIGnews.com.ua

В течение прошедших суток, 1 января, представители незаконных вооруженных формирований 38 раз открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное из 120 мм минометов. Павлополь, Широкино, Талаковка, Лебединское и Водяное попали под обстрел из 82 мм минометов. По Гнутово, Водяному, Павлопола, Лебединскому, Марьинке и Новотроицком был открыт огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении Луганское, Авдеевка, Троицкое и Зайцево боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском они применили гранатометы при обстреле Станицы Луганской, стрелковое оружие при обстреле Сизого.

Кроме того, сообщается, что трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены.