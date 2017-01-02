Штаб АТО: В первый день 2017 года трое украинских военных получили ранения

В течение прошедших суток, 1 января, представители незаконных вооруженных формирований 38 раз открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
На мариупольском направлении боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное из 120 мм минометов. Павлополь, Широкино, Талаковка, Лебединское и Водяное попали под обстрел из 82 мм минометов. По Гнутово, Водяному, Павлопола, Лебединскому, Марьинке и Новотроицком был открыт огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении Луганское, Авдеевка, Троицкое и Зайцево боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
На луганском они применили гранатометы при обстреле Станицы Луганской, стрелковое оружие при обстреле Сизого.
Кроме того, сообщается, что трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены.
Как сообщал MIGnews.com.ua, боевики 44 раза открыли огонь по позициям украинских военнослужащих.