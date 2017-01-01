Более тысячи африканцев штурмовали границы Испании

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, около 1100 африканцев пытались пересечь границу с испанским прибрежным эксклавом Сеута в Северной Африке. Об єтос сообщает УНН .

По данным источника, сотни людей вылезли на шестиметровое ограждение, откуда их снимали с помощью кранов.

Марокканцы пытались проникнуть на территорию Испании двумя способами: одни штурмовали ограждение, а другие скрывались в воде.

Но достичь желаемого удалось только двоим африканцам, которых с травмами доставили в больницы Сеуты. А всех остальных выслали обратно в Марокко.

Стоит отметить, что это уже второй "набег" африканцев на испанскую границу. Первый "набег" в начале декабря 2016 года был более успешным для марокканцев.

Кроме этого, во время столкновений на границе были ранены пятеро испанских и 50 марокканских полицейских.