Пьяный боевик поссорился с "коллегами" и бросил в них гранату

В воскресенье, 1 января, военнослужащий российско-оккупационных войск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с боевиками и применил ручную гранату. Об этом сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что в результате взрыва гранаты четыре оккупанта погибло, а еще двое ранены.
По данным источника, инцидент произошел в девятом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты.
Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия 26 раз.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории самопровозглашенной "ДНР" состоялась процедура передачи украинской стороне двух пленных женщин, которые находились в плену не менее полугода. Передача невольниц состоялась между Донецком и Макеевкой.