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Пьяный боевик поссорился с "коллегами" и бросил в них гранату
01.01.2017 19:41

Пьяный боевик поссорился с "коллегами" и бросил в них гранату

В воскресенье, 1 января, военнослужащий российско-оккупационных войск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с боевиками и применил ручную гранату. Об этом сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что в результате взрыва гранаты четыре оккупанта погибло, а еще двое ранены.

По данным источника, инцидент произошел в девятом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия 26 раз.        

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории самопровозглашенной "ДНР" состоялась процедура передачи украинской стороне двух пленных женщин, которые находились в плену не менее полугода. Передача невольниц состоялась между Донецком и Макеевкой.

Теги материала: ДНР, ЛНР, алкоголь, боевики, морская пехота, граната, взрыв, смерть
Новости СМИ2
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