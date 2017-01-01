Пьяный боевик поссорился с "коллегами" и бросил в них гранату

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, военнослужащий российско-оккупационных войск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с боевиками и применил ручную гранату. Об этом сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что в результате взрыва гранаты четыре оккупанта погибло, а еще двое ранены.

По данным источника, инцидент произошел в девятом отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ из минометов , гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия 26 раз.