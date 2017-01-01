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В Бразилии мужчина застрелил своего сына, бывшую жену и еще 11 человек
01.01.2017 18:35

В Бразилии мужчина застрелил своего сына, бывшую жену и еще 11 человек

В ночь с 31 декабря на 1 января, в Бразилии мужчина убил бывшую жену, 8-летнего сына и еще 11 человек. Об этом сообщил Корреспондент.

По данным источника, стрелок ворвался на новогоднюю вечеринку, имеяпри себе насколько единиц огнестрельного оружия, которым позже воспользовался.

Стоит отметить, что стрельба произошла в небольшом бразильском городе Кампинас.

По словам полиции, причина таких действий мужчины может быть последствием недавнего развода, который сильно повлиял на убийцу.

На данный момент полиция выясняет детали преступления и пытается опознать личности остальных жертв.

Напомним, в ночь на 1 января в Стамбуле вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. В результате происшествия погибли 39 человек, еще 69 ранены.

Как сообщал MIGnews.com.ua, согласно сообщениям властей Стамбула, среди опознанных жертв теракта в ночному клубе украинцев нет.

 

 

Теги материала: стрельба, теракт, Бразилия, вечеринка, смерть, жертвы
Новости СМИ2
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