В Бразилии мужчина застрелил своего сына, бывшую жену и еще 11 человек

В ночь с 31 декабря на 1 января, в Бразилии мужчина убил бывшую жену, 8-летнего сына и еще 11 человек. Об этом сообщил Корреспондент.
По данным источника, стрелок ворвался на новогоднюю вечеринку, имеяпри себе насколько единиц огнестрельного оружия, которым позже воспользовался.
Стоит отметить, что стрельба произошла в небольшом бразильском городе Кампинас.
По словам полиции, причина таких действий мужчины может быть последствием недавнего развода, который сильно повлиял на убийцу.
На данный момент полиция выясняет детали преступления и пытается опознать личности остальных жертв.
Напомним, в ночь на 1 января в Стамбуле вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. В результате происшествия погибли 39 человек, еще 69 ранены.
Как сообщал MIGnews.com.ua, согласно сообщениям властей Стамбула, среди опознанных жертв теракта в ночному клубе украинцев нет.