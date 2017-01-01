Трагедия в новогоднюю ночь: в Польше украинец сбил на смерть двоих подростков

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в Польше украинец в нетрезвом состоянии сбил на смерть двух девочек-подростков. Об этом сообщил Portalik24 .

Стоит отметить, что в крови 27-летнего гражданина полиция обнаружила 2.0 промилле.

По словам очевидцев, две девушки 13-ти и 15-ти лет держали в руках шампанское и собирались посмотреть на фейерверки в честь Нового года.

В 23:54 по местному времени за 100 метров от подростков автомобиль попал на гололед, стал неуправляемый и сбив девочек, упал с моста в воду.

Это жуткое зрелище очевидцы наблюдали как раз во время новогодних фейерверков.

По данным источника, водителю машины и его 23-летней пассажирке, которая тоже является гражданкой Польши, оказали медицинскую помощь, но они практичеки не пострадали.

Кроме этого, семье погибших девочек будет предоставлена помощь психологов.

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