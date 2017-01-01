В новогоднюю ночь в Каменском горело здание горсовета

MIGnews.com.ua

Здание Каменского городского совета Днепропетровской области загорелось в ночь на 1 января. Об этом сообщает местное издание "Событие" со ссылкой на управление ГСЧС города.

Отмечается, что возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже здания - горела офисная мебель, оргтехника, служебная документация, оконная рама, дверь кабинета.

Огонь удалось локализовать спустя 40 минут после вызова пожарных. Всего выгорело 20 квадратных метров площади. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

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