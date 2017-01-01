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Пограничники поймали в аэропорту "Борисполя" гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом
01.01.2017 16:43

Пограничники поймали в аэропорту "Борисполя" гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом

В воскресенье, 1 января, украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, разыскиваемого Интерполом за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев", пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске", - говорится в сообщении.

За совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке разыскивался задержанный 35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 во время проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности.

Гражданина РФ передано установленным порядком подразделению Национальной полиции согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на брифинге представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что в Донецкой области полицейские задержали 23-летнего боевика-танкиста, который рассказал о ночных обстрелах украинских позиций.

Теги материала: интерпол, розыск, Борисполь, гражданин России
Новости СМИ2
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