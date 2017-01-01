Пережившая новогодний теракт в Стамбуле украинка рассказала подробности атаки

MIGnews.com.ua

Украинка Наталья Вольнова праздновала Новый год в ночном клубе Стамбула, в котором около 1:00 произошел теракт с десятками погибших. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила полицейского, который одной из первых вытащил ее из заведения, а также рассказала, как выжившие посетители в легкой одежде бежали к отделению полиции.

"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одну из самых первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также благодарю девушку Натали (как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи (одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра в отделение под дождем)", - написала Вольнова.

Она добавила, что когда вышли из отделения полиции и вернулась домой - не хотелось ни есть, ни пить, ни говорить.

"Пробуем уснуть! Просыпаемся от любого шороха", - добавила девушка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на 1 января в Стамбуле вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. В результате происшествия погибли 39 человек, еще 69 ранены. Согласно данным консульской службы, погибших украинцев в результате атаки нет.