Консул: Среди жертв теракта в Стамбуле украинцев нет

MIGnews.com.ua

Согласно сообщениям властей Стамбула, среди опознанных жертв теракта в ночному клубе украинцев нет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный консул Украины в столице Турции Василий Бондарь.

"По информации губернаторства Стамбула, среди опознанных тел (21 из 39) лиц, погибших в результате теракта в Стамбуле, граждан Украины нет", - написал он.

Бондарь добавил, что сейчас консулы проверяют больницы на наличие раненых украинцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на 1 января в турецкой столице Стамбуле вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. В результате происшествия погибли 39 человек, еще 69 ранены.