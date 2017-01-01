Боевики в последний день 2016 года 44 раза открыли огонь по украинским военным

MIGnews.com.ua

Представители незаконных российско-террористических войск на Донбассе 31 декабря продолжали нарушать минские соглашение и 44 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении они использовали 122-мм артиллерию вблизи Водяного, 120 и 82-мм минометы в районе Широкиного. Позиции в этих населенных пунктах, а также в Павлополе, Гнутово, Чермалыку, Красногоровке и Старогнатовке были дополнительно обстреляны гранатометами и стрелковым оружием. По Марьинке вел огонь снайпер.

На Донецком направлении с 82 миллиметровых минометов боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского, а с гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, Майорска, Южного, Зайцевого, Луганского и Крутой Балки.

На Луганском направлении оккупанты из гранатометов вели огонь вблизи Новозвановки, Станицы Луганской и Кондрашивки Новой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли 211 бойцов ВСУ.