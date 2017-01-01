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В Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял 39 человек
01.01.2017 12:21

В Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял 39 человек

Жуткий террористический акт произошел в ночь на 1 января в турецкой столице Стамбуле - вооруженный автоматом мужчина в ночном клубе расстрелял посетителей. Об этом сообщает Aljazeera.

Террорист застрелил офицера полиции и прохожего возле входа в заведение, после чего вошел вовнутрь и открыл огонь по посетителям. В результате этого погибли 39 человек, среди которых 19 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения и были госпитализированы.

Ряд турецких СМИ сообщили, что нападавших было двое, а одеты они были в костюмы Санта Клаусов. Позже в правоохранительных органах заявили. что террорист был один, его ликвидировала полиция.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 17 декабря, в Турции взорвали автобус с военными. По предварительной информации взрыв квалифицировали как теракт. В результате происшествия пострадали 56 человек.

Теги материала: Стамбул, теракт, новый год
Новости СМИ2
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