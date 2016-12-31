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Штаб АТО: Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ даже в канун Нового года
31.12.2016 20:13

Штаб АТО: Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ даже в канун Нового года

В течение субботы, 31 декабря, представители незаконных вооруженных формирований 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях. Так, на мариупольском направлении они открывали огонь в районе Водяного из 122 мм артиллериии. Около Марьинки работал снайпер, также по Водяному, Широкино, Павлополю Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины около в районе Зайцево и Крутой Балки.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования открыли огонь по Новозвановке и  Кондрашевке Новой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время боя около Крутой Балки, расположенной под Авдеевкой, погиб украинский военнослужащий с позывным "Козак".

Теги материала: Украина, Донбасс, АТО, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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