Штаб АТО: Боевики не прекращают обстрелы позиций ВСУ даже в канун Нового года

В течение субботы, 31 декабря, представители незаконных вооруженных формирований 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Боевики продолжали обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях. Так, на мариупольском направлении они открывали огонь в районе Водяного из 122 мм артиллериии. Около Марьинки работал снайпер, также по Водяному, Широкино, Павлополю Гнутово, Красногоровке и Старогнатовке противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины около в районе Зайцево и Крутой Балки.
На луганском направлении незаконные вооруженные формирования открыли огонь по Новозвановке и Кондрашевке Новой.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во время боя около Крутой Балки, расположенной под Авдеевкой, погиб украинский военнослужащий с позывным "Козак".