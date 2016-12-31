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В Киеве произошло масштабное ДТП, три человека пострадали
31.12.2016 19:16

В Киеве произошло масштабное ДТП, три человека пострадали  Фоторепортаж

В субботу, 31 декабря, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Громадське.

Инцидент случился на улице Грушевского приблизительно в 16:00, согласно предварительной информации, три человека получили ранение, однако никто не погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось из-за того, что водитель одного из автомобилей на высокой скорости попытался обогнать другую на встречной полосе. Очевидцы инцидента рассказали, что он не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего зацепил автомобиль, который пытался обогнать.

Кроме того, медики рассказали, что водители находятся в тяжелом состоянии, также пострадал пассажир одного из автомобилей, однако он в удовлетворительном состоянии. Всех трех человек забрали машины "скорой" помощи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Хельсинки автомобиль протаранил толпу людей.

Теги материала: Киев, ДТП, автомобиль, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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