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МИД открыл горячую линию для украинских туристов, застрявших в аэропорту Шарджа
31.12.2016 18:42

МИД открыл горячую линию для украинских туристов, застрявших в аэропорту Шарджа

Руководитель управления консульского обеспечения департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич сообщил, что в ведомстве контролируют ситуацию с задержкой рейса Шарджа-Киев. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Он заявил, что в министерстве и департаменте консульской службы в Дубае данная проблема находится на контроле. Ночью консул был в аэропорту Шарджа, где содействовал в оформлении билетов для возвращения в Киев. Билеты были предназначены для утреннего вылета, его перенесли на более позднее время, однако он так и не состоялся. В настоящее время консул продолжает работать в аэропорту и предпринимает попытки справиться с проблемой.

Кирилич сообщил, что в компании Air Arabia заявили о неподходящих для полета метеорологических условиях, но он считает, что подобные объяснения спорны. Также консул в Дубае подтвердил, что многие рейсы, среди которых на Белоруссию и Казахстан, задержали. Он рассказал, что аэропорт работает не полностью, а график рейсов сбился.

Представитель министерства иностранных дел выразил надежду, что украинские туристы смогут вернуться домой в 2016 году, однако уверен, что озвучивать какие-либо прогнозы некорректно, так как решения принимает авиакомпания. Он добавил, что украинцев разместили в вип-зале ожидание и пытаются сделать их пребывание в аэропорту максимально удобным.

Из-за задержки рейса Шарджа-Киев и долгим ожиданием украинцев в аэропорту Шарджа в министерстве иностранных дел Украины открыли горячую линию - (044) 238 17 77, также она работает в Консульстве Украины в Дубае - (00 9715) 649 439 56.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 31 декабря, около ста украинских туристов не смогли покинуть аэропорт города Коломбо.

Теги материала: Украина, туристы, ОАЭ, аэропорт, МИД, горячая линия
Новости СМИ2
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