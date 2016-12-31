МИД открыл горячую линию для украинских туристов, застрявших в аэропорту Шарджа

MIGnews.com.ua

Руководитель управления консульского обеспечения департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич сообщил, что в ведомстве контролируют ситуацию с задержкой рейса Шарджа-Киев. Об этом сообщает телеканал 112 Украина .

Он заявил, что в министерстве и департаменте консульской службы в Дубае данная проблема находится на контроле. Ночью консул был в аэропорту Шарджа, где содействовал в оформлении билетов для возвращения в Киев. Билеты были предназначены для утреннего вылета, его перенесли на более позднее время, однако он так и не состоялся. В настоящее время консул продолжает работать в аэропорту и предпринимает попытки справиться с проблемой.

Кирилич сообщил, что в компании Air Arabia заявили о неподходящих для полета метеорологических условиях, но он считает, что подобные объяснения спорны. Также консул в Дубае подтвердил, что многие рейсы, среди которых на Белоруссию и Казахстан, задержали. Он рассказал, что аэропорт работает не полностью, а график рейсов сбился.

Представитель министерства иностранных дел выразил надежду, что украинские туристы смогут вернуться домой в 2016 году, однако уверен, что озвучивать какие-либо прогнозы некорректно, так как решения принимает авиакомпания. Он добавил, что украинцев разместили в вип-зале ожидание и пытаются сделать их пребывание в аэропорту максимально удобным.

Из-за задержки рейса Шарджа-Киев и долгим ожиданием украинцев в аэропорту Шарджа в министерстве иностранных дел Украины открыли горячую линию - (044) 238 17 77, также она работает в Консульстве Украины в Дубае - (00 9715) 649 439 56.