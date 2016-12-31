В Финляндии автомобиль протаранил толпу людей

В субботу, 31 декабря, в столице Финляндии городе Хельсинки недалеко от одной из станций метро на окраине города авто протаранило толпу людей. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Сначала машина протаранила несколько припаркованных авто, проехал приблизительно 300 метро по тротуару, после чего врезался в людей, которые находились у станции метро.
Средства массовой информации города сообщили, что как минимум семь человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
Водителя автомобиля уже задержали, в правоохранителях органах заявили, что никаких доказательств того, что правонарушитель специально совершил наезд, нет. В связи с этим полицейские предполагают, что инцидент является несчастным случаем.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Мариуполе в Донецкой области произошла авария, участниками которой стали троллейбус и автомобиль марки Ford Focus.