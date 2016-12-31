В Финляндии автомобиль протаранил толпу людей

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В субботу, 31 декабря, в столице Финляндии городе Хельсинки недалеко от одной из станций метро на окраине города авто протаранило толпу людей. Об этом сообщает Helsingin Sanomat .

Сначала машина протаранила несколько припаркованных авто, проехал приблизительно 300 метро по тротуару, после чего врезался в людей, которые находились у станции метро.

Средства массовой информации города сообщили, что как минимум семь человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Водителя автомобиля уже задержали, в правоохранителях органах заявили, что никаких доказательств того, что правонарушитель специально совершил наезд, нет. В связи с этим полицейские предполагают, что инцидент является несчастным случаем.