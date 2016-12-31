В оккупированном Крыму более 6,5 тысяч человек остались на Новый год без света

MIGnews.com.ua

Утром в субботу, 31 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер и снег) в ряде населенных пунктов аннексированного Российской Федерацией Крыма случились аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте главного управления "министерства по чрезвычайным ситуациям России по республике Крым".

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 12:00 без электроэнергии остались 22 населенных пункта, десять из которых - частично. Общее количество людей, у которых отключилось электричество, составляет 6531 человек.

Ремонтными работами занимаются 18 бригад энергетиков - 18 единиц техники и 53 человека. Кроме того, работы проводят группы пожарно-спасательных отрядов федеральной противопожарной службы.