В Египте неизвестные взорвали бомбу, есть жертвы

В субботу, 31 декабря, в северной части Синайского полуострова в Египте произошел взрыв придорожной бомбы, в результате чего погибли работник полиции и военный. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Египта.
Стало известно, что взрывное устройство заложили на дороге, после чего привели его в действие дистанционно в то время, когда около нее ехал бронированный автомобиль сил безопасности.
Кроме того, сообщается, что в настоящее время представители террористических организаций не взяли на себя ответственность за происшествие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт, который произошел утром в субботу, 31 декабря, в Багдаде.