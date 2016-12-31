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В Египте неизвестные взорвали бомбу, есть жертвы
31.12.2016 16:57

В Египте неизвестные взорвали бомбу, есть жертвы

В субботу, 31 декабря, в северной части Синайского полуострова в Египте произошел взрыв придорожной бомбы, в результате чего погибли работник полиции и военный. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Египта.

Стало известно, что взрывное устройство заложили на дороге, после чего привели его в действие дистанционно в то время, когда около нее ехал бронированный автомобиль сил безопасности.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время представители террористических организаций не взяли на себя ответственность за происшествие.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт, который произошел утром в субботу, 31 декабря, в Багдаде.

Теги материала: Египет, бомба, взрыв, автомобиль, полиция, военнослужащий, погибшие
Новости СМИ2
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